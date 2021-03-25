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وزير الصحة اللبناني يبحث مع السفير الروسي شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

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وزير الصحة اللبناني يبحث مع السفير الروسي شراء مليون جرعة من لقاح
الوكالة الوطنية للإعلام
حسن يلتقي السفير الروسي
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بحث وزير الصحة اللبناني حمد حسن مع سفير روسيا لدى بيروت ألكسندر روداكوف، سبل شراء لبنان مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وإمكانية الحصول على هبة طارئة من هذا اللقاح.

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كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون الثنائي على الصعيد الصحي، وإمكانية ترجمة ذلك من خلال زيارة للوزير حسن إلى روسيا.

وكان رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي، جاك الصراف، أعلن بوقت سابق أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي سيصل إلى لبنان على دفعات ابتداء من اليوم 25 مارس الحالي.

وبحسب الصراف، فإن عملية تمويل شراء اللقاح الروسي "جاءت بمبادرة من القطاع الخاص"، وذلك بسبب "ضعف إمكانيات الدولة اللبنانية".

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة، ونسبة أمان عالية، فيما قدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح الروسي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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