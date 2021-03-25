وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا يجرون زيارة مشتركة لليبيا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس وإيطاليا لويجي دي مايو، يجرون زيارة مشتركة لليبيا اليوم الخميس.

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بدورها، قالت وكالة "آكي" الإيطالية، نقلا عن مصادر، إن الوزراء الثلاثة وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث تبدأ المهمة الدبلوماسية الأوروبية في ليبيا".

ولفتت المصادر، إلى أن "لودريان ودي مايو وماس سيجرون لقاءات مع ممثلي المؤسسات المحلية في البلاد".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش، دعا القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرة البلاد امتثالا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم العام الماضي، محذرا من "انتكاسات" قد تعرقل أو تؤجل الانتخابات المنتظرة في ديسمبر والتي تهدف لإقامة حكومة موحدة في الدولة التي تشهد انقساما منذ سنوات.

المصدر: آكي+ فرانس برس