ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الصيني

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن اللقاء، الذي عقد في مدينة نيوم، جرى خلاله "استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات".

#فيديو | سمو #ولي_العهد يجتمع مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، ويستعرضان أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.#واسpic.twitter.com/Cyy4QlBtQF — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 24, 2021

كما تناول الاجتماع، حسب الوكالة، "بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وبدأ وزير الخارجية الصيني، الأربعاء، جولة خارجية تشمل كلا من السعودية وتركيا وإيران والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر: "واس" + وكالات