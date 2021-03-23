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سفير إيران في صنعاء: مبادرة السعودية في اليمن مشروع حرب دائم واستمرار الاحتلال

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سفير إيران في صنعاء: مبادرة السعودية في اليمن مشروع حرب دائم واستمرار الاحتلال
Reuters KHALED ABDULLAH
صورة من الأرشيف
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اعتبر السفير الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، مبادرة السعودية بشأن اليمن "مشروع حرب دائمة" و"استمرار الاحتلال" وليس إنهاء للحرب.

وكتب السفير على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "مبادرة السعودية في اليمن، مشروع حرب دائم واستمرار الاحتلال وجرائم حرب وليست إنهاء للحرب".

وأضاف أن "المبادرة الحقيقية" يجب أن تشمل "وقف الحرب بشكل كامل ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال السعودي وسحب قواته العسكرية وعدم دعم المرتزقة والتكفيريين بالمال والأسلحة"، إضافة إلى "حوار سياسي بين اليمنيين دون أي تدخلات خارجية".

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وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت عن دعم طهران لأي مبادرة سلام تشمل "إنهاء العدوان".

وتقدمت السعودية بمبادرة للسلام في اليمن يوم الاثنين، تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وتخفيف حصار ميناء الحديدة، والسماح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة إلى جانب إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن.

المصدر: RT

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