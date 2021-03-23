السعودية: لنا الحق الكامل بالدفاع عن أراضينا من الهجمات الحوثية

أكد مجلس الوزراء السعودي أن لدى المملكة "الحق الكامل" في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من "الهجمات الممنهجة" التي تقوم بها "المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وأكد المجلس أن "الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين".

كما أعرب عن تقديره لـ"ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض".

وأوضح أن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن تأتي استمرارا لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام".

المصدر: "واس"