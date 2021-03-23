مصدر يكشف لـRT تداعيات تفجير بغداد صباح اليوم

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن التفجير الذي حصل في بغداد صباح اليوم، فيما أشار إلى محاولات مجموعة مسلحة إطلاق سراح حامل العبوة المصاب.

وقال المصدر لـRT، إن "القوات الأمنية نقلت أحد حاملي العبوة المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ومن ثم التحقيق معه، لكن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام المستشفى وأخراجه بالقوة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تعرضت لضغوط كبيرة لإطلاق سراحه وعدم اعتقاله بعد خروجه من المشفى، لكنها رفضت ذلك".

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وأشار إلى أن "المصاب ينتمي لجماعة مسلحة (رفض ذكر اسمها) وحاول تبرير حمله للعبوة بأنها عبوة لاصقة وضعت له في دراجته دون علمه".

وصباح اليوم نقل مراسل RT عن مصدر أمني رفيع، إن "شخصين كانا على متن دراجة نارية ويحملان عبوتين ناسفتين، وعندما حاولت القوات الأمنية إيقافهما هربا فأطلقت النار عليهما، فقتل أحدهما وجرح الآخر".

المصدر: RT