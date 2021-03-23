الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها في السعودية وإسقاط "مسيرة" أمريكية

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن استهدافها مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة، وإسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع نوع MQ9 في محافظة مأرب.

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وقال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيي سريع في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه: "في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا.. نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K".

وأكد على أن الإصابة كانت دقيقة، وأن عملياتهم مستمرة "طالما استمر العدوان والحصار".

وأضاف المتحدث أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية الصنع أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب عصر اليوم".

وأشار إلى أن عملية الاستهداف تم تنفيذها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا..

نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 23, 2021

الدفاعات الجوية تتمكن _بفضل الله_ من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب عصر اليوم.

عملية الاستهداف تم تنفيذها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 23, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، كان قد أعلن أمس الاثنين عن طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، تشمل "وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وحظيت المبادرة بترحيب العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن اعتبرتها جماعة "أنصار الله" الحوثية "لا تتضمن أي شيء جديد"، مشددة على أن "أي مقترحات تفصل الجانب الإنساني عن المقايضة السياسية غير جادة"، بينما رحبت الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة السعودية بالخطة.

المصدر: RT