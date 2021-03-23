مصر.. "إنذار جوي" بعد صور كشفتها الأقمار الصناعية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر بيانا عاجلا، تحت عنوان "إنذار جوي"، موضحة أن البلاد ستشهد منخفضا شديدا بعد صور كشفتها الأقمار الصناعية.

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وأوضحت الهيئة أنه "اعتبارا من الساعة 11 مساء يوم الاثنين، حتى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء، ستشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة، قادمة من ليبيا".

وأضافت الهيئة أن" سرعة الرياح ستصل إلى 50 كيلو في الساعة، ما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والسريعة".

أما بالنسبة للملاحة البحرية، "ستكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج 3.5 متر، والأحمر مضطرب وارتفاع الموج 4 أمتار، منطقة خليج السويس مضطرب وارتفاع الموج 5 أمتار".

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة حرصا على سلامتهم.

كما ناشدت المحافظة، بحسب بيان، المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة لتأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية.

المصدر: RT