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"الانتقالي الجنوبي" يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أخبار العالم العربي

Reuters KA/LP
الأزمة اليمنية -صورة تعبيرية-
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أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن ترحيبه بالمبادرة الجديدة من قبل السعودية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات في اليمن.

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وجاء في بيان للمجلس أنه يرحب "بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل الى حل سياسي شامل، ويثمن حرص وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام الدائم، وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن".

وأكد المجلس على أهمية مبادرة السعودية "من حيث شموليتها لجميع الأطراف كضمان حقيقي للتقدم تجاه حل دائم، بما يضمن تمثيل جميع الأطراف، وفي أولوية ذلك التطلعات الوطنية المشروعة لشعب الجنوب، وحقه في استعادة وبناء دولته وهويته وسيادته".

كما شدد المجلس على ضرورة "إيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية المستفحلة والانهيار الاقتصادي الشامل"، معربا عن أسفه الشديد للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن في وقت سابق اليوم، أن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار إلى أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

من جهتها، اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن المبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الحرب "لا تتضمن أي شيء جديد".

المصدر: RT

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