لبنان.. تبادل الاتهامات بين عون والحريري مستمر

قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعود لفترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

وأكد المكتب الرئاسي في تغريدة عبر "تويتر" أن "النص هذا ليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزع سابقا".

مكتب الاعلام في الرئاسة: النص الذي وزعه المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 22, 2021

وكان الحريري، اتهم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتوزيع جدول "لا يمت بصلة" إلى ما أرسله الرئيس ميشال عون له يوم أمس.

وقال إنه "من غير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل. واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الأوراق كما وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري".

الا ان الامر المستغرب وغير المقبول ان تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى توزيع جدول لا يمت بصلة الى ما ارسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري امس، زاعمة انه الجدول المرسل. واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري. (٣/٣) pic.twitter.com/zWhzddnifS — Saad Hariri (@saadhariri) March 22, 2021

وكان سبق لرئاسة الجمهورية أن نشرت عبر "تويتر" الورقة المنهجية التي أرسلها الرئيس عون إلى سعد الحريري، وقالت إن اتباعها يؤدي إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

الورقة المنهجية التي أرسلها الرئيس عون إلى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ويؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالإتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف pic.twitter.com/WGCLlmjksj — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 22, 2021

المصدر: RT