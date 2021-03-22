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لبنان.. تبادل الاتهامات بين عون والحريري مستمر

أخبار العالم العربي

لبنان.. تبادل الاتهامات بين عون والحريري مستمر
Reuters
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قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعود لفترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

وأكد المكتب الرئاسي في تغريدة عبر "تويتر" أن "النص هذا ليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزع سابقا".

وكان الحريري، اتهم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتوزيع جدول "لا يمت بصلة" إلى ما أرسله الرئيس ميشال عون له يوم أمس.

وقال إنه "من غير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل. واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الأوراق كما وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري".

وكان سبق لرئاسة الجمهورية أن نشرت عبر "تويتر" الورقة المنهجية التي أرسلها الرئيس عون إلى سعد الحريري، وقالت إن اتباعها يؤدي إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

المصدر: RT

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