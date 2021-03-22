اشتيه: الخصومات الإسرائيلية على أموال المقاصة ارتفعت إلى 52 مليون شاقل

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، إن الخصومات الإسرائيلية التي كانت 41 مليون شاقل شهريا ومتعلقة برواتب الأسرى قد زادت لتصبح 52 مليون شاقل شهريا.

ولفت اشتيه إلى أن مجلس الوزراء سيستكمل اليوم نقاش موازنة عام 2021، معربا عن أمله بأن "تعود المساعدات العربية والدولية الأخرى بما فيها الأميركية، وذلك لمواجهة العجز المذكور في الموازنة، والذي قد يصل إلى أكثر من مليار دولار على مدار عام 2021".

وعن انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء، قال اشتيه: "نعتبر هذه الانتخابات شأنا داخليا، إلا أن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا، والأحزاب تتنافس على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، وعليه ندين هذه الحملات المسعورة ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا، ونطالب العالم أن يتحرك لوقف كل هذه الانتهاكات".

في سياق آخر دعا اشتيه المواطنين إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بالكمامة، والتباعد الاجتماعي، واحترام الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، للوقاية وللحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "القدس"