مصر تعلق على تصنيعها لقاحا ضد كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنها ناقشت مع السفير الصيني التصنيع المشترك للقاح كورونا مع مصانع فاكسيرا المصرية.

إقرأ المزيد

وطالبت الوزيرة السفير الصيني بمزيد من التفاوض في سعر التصنيع قائلة: "نتوقع توقيع اتفاقية التصنيع خلال هذا الشهر، وسبق أن طالبت مصر منظمة الصحة العالمية أن تأتي لتقييم خطوط إنتاج شركة فاكسيرا الشهر الماضي، وكانت ملاحظات بسيطة تم تفاديها".

وقالت الوزيرة إن مصر تأمل في أن تصبح مركزا لتصنيع اللقاح، للاستخدام المحلي أو للتصدير إلى الدول الأفريقية أيضا. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

كان الرئيس التنفيذي لسينوفاك قد قال أمس الاثنين إن الشركة قدمت 160 مليون جرعة من لقاحها الواقي من كوفيد-19 إلى 18 دولة ومنطقة بما فيها الصين.

ولم تتلق مصر لقاحات سينوفاك لكنها حصلت على 650 ألف جرعة من لقاح صيني آخر من إنتاج شركة سينوفارم.

وقالت وزيرة الصحة المصرية إن مصر مستعدة للتعاون مع الشركات الصينية التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب. وشاركت مصر العام الماضي في الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بلقاح شركة سينوفارم.

المصدر: اليوم السابع + رويترز