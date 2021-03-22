 
مباشر

السلطات العراقية تطلق سراح المحلل السياسي الضابط السابق في مخابرات صدام حسين

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تطلق سراح المحلل السياسي الضابط السابق في مخابرات صدام حسين
إبراهيم الصميدعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0nr

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن القضاء العراقي أطلق سراح المحلل السياسي، ضابط المخابرات السابق، إبراهيم الصميدعي، بعد ثلاثة أيام على اعتقاله.

وقال مراسل RT، إن "السلطات أطلقت سراح الصميدعي بكفالة عن ثلاث دعاوى قضائية رفعت ضده بتهمة إهانة مؤسسات الدولة".

واعتقل الصميدعي مساء يوم الجمعة الماضي من منزله في منطقة الحارثية الراقية في بغداد من قبل قوة أمنية، وفق مذكرة قبض قضائية.

إقرأ المزيد
يوتيوب
السلطات العراقية تعتقل محللا سياسيا كان ضابطا في مخابرات صدام حسين

والصميدعي، وهو محلل سياسي وضابط في المخابرات العراقية قبل عام 2003، يظهر منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام ويدلي بآراء توصف بـ"الجريئة" وأعلن معارضته لحكومة مصطفى الكاظمي، ودائما ما يهاجمها في وسائل الإعلام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا