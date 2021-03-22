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وزير الصحة التونسي يتلقى أول جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وزير الصحة التونسي يتلقى أول جرعة من لقاح
وزارة الصحة التونسية
وزير الصحة التونسي فوزي مهدي يتلقى أول جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا
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تلقى وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، يوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في موقعها على "فيسبوك" أن الوزير تحول يوم الأحد إلى المركز الجهوي للتلقيح بولاية أريانة، أين تلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V".

وتسلمت تونس أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الأسبوع الماضي، لاعتماده في حملات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

المصدر: RT

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