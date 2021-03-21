قيادة تعز اليمنية تطلب دعما عسكريا من القوات المشتركة لاستعادة مناطق سيطرة الحوثيين

دعت قيادة تعز اليمنية ألوية حراس الجمهورية والتشكيلات العاملة ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، للمشاركة في معركة استعادة المناطق التي تسيطر عليها حركة "أنصار الله" الحوثية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، بأن "اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة أعمال لجان الدعم والإسناد لمعركة تحرير تعز عقدت اجتماعا برئاسة المحافظ نبيل شمسان، أقرت دعوة ألوية حراس الجمهورية والقوات المشتركة والقيادات العسكرية والألوية المتواجدة في الجهات الغربية والشرقية والجنوبية المحيطة بالمحافظة للمشاركة في معركة تحرير تعز وفك الحصار"​​​.

وقال شمسان في الاجتماع إن "المرحلة بحاجة إلى توحيد الصف وحشد كل الجهود والطاقات وتنظيم عملية التبرعات وتسخيرها لاستكمال عملية التحرير".

وأضاف أن "اللجنة الإشرافية تعمل بوتيرة عالية لإزالة العوائق وتسريع الإجراءات الرامية لدعم الجيش الوطني لما فيه استمرار تحقيق الانتصارات المتسارعة في مختلف الجبهات حتى تحقيق الانتصار على هذه المليشيات وتطهير كل شبر منها".

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، "السيطرة على مواقع مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش ومعهد أبو أيوب في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز، اثر هجوم واسع للجيش الوطني على الحوثيين، أوقع عددا من عناصر الجماعة بين قتلى وجرحى".

وأشارت إلى "إطلاق الجيش قبل أيام عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محوري طور الباحة وتعز، لاستكمال خطة تحرير جبهات حَيفان والصلو والَقبيطة وصولا الى الراهدة في محافظة تعز".

وأعلن الجيش اليمني، أمس السبت، "السيطرة على تلال الفراوش والذراع في جبهة الشقب جنوب شرقي تعز، بعد استعادته جبل جاشع الاستراتيجي ومواقع في محيطه بمديرية حَيفان جنوبي تعز".

وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات الحكومية أطلقت مطلع الشهر الجاري، عملية واسعة استهدفت الحوثيين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر غربي تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، وتأمين منطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها، حسب الدفاع اليمنية.

المصدر: "سبوتنيك"