الحوثيون: قنابل مسيلة للدموع وراء حريق مركز المهاجرين في صنعاء

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، أن قنابل مسيلة للدموع كانت وراء اندلاع حريق في مركز للمهاجرين في وقت سابق من هذا الشهر، الذي أسفر عنه سقوط عدد من الضحايا.

وأوضحت وزارة الداخلية التابعة للحركة في بيان لها، أن حراس المركز أطلقوا ثلاث قنابل غاز مسيل للدموع على المركز المزدحم بالمهاجرين الواقع بالعاصمة صنعاء في محاولة لإنهاء احتجاج لهم.

وأضافت أن ما لا يقل عن 11 من عناصر قوات الأمن اعتقلوا بسبب الحادث، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الذين سيحاكمون أمام المحكمة.

ولفتت إلى أن "المهاجرين كانوا يحتجون للضغط على المنظمة الدولية للهجرة في سبيل نقلهم".

ودعا مجتمع المهاجرين في صنعاء إلى إجراء تحقيق دولي في المأساة، وهو مطلب أيدته جماعات حقوقية دولية.

المصدر: "أ ب"