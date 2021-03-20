الحوثيون يحملون الأمم المتحدة مسؤولية أي تسرب نفطي قد يحدث في "صافر"

حمل محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الأمم المتحدة، مسؤولية أي تسرب نفطي قد يحدث في ناقلة النفط "صافر".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب الحوثي: "أريد أن أعرف طول أجسام خبراء الأمم المتحدة حتى يطالبوا بتأمين دائرة بنصف ستة ميل بحري حول ناقلة صافر، كشرط إضافي تعجيزي لإعاقة تنفيذ ما تم التوقيع عليه".

وأضاف أن "استمرار الأمم المتحدة بوضع شروط خارج الاتفاق جريمة وتقاعس وعرقلة وعدم اكتراث بالتلوث البيئي في حال نتج تسرب بصافر".

وتابع: "نحملهم مسؤولية أي تسرب".

اريد اعرف كيف طول اجسام خبراء الأمم المتحدةحتى يطالبوابتامين دائرةبنصف ستةميل بحري حول ناقلةصافركشرط إضافي تعجيزي لاعاقة تنفيذماتم التوقيع عليه

ان استمرار الأمم المتحدةبوضع شروط خارج الاتفاق جريمةوتقاعس وعرقلة وعدم اكتراث بالتلوث البيئي في حال نتج تسرب بصافر

ونحملهم مسؤليةاي تسرب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 20, 2021

المصدر: RT