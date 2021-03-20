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الحوثيون يحملون الأمم المتحدة مسؤولية أي تسرب نفطي قد يحدث في "صافر"

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الحوثيون يحملون الأمم المتحدة مسؤولية أي تسرب نفطي قد يحدث في
Reuters KHALED ABDULLAH
عضو المجلس الأعلي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي
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حمل محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الأمم المتحدة، مسؤولية أي تسرب نفطي قد يحدث في ناقلة النفط "صافر".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب الحوثي: "أريد أن أعرف طول أجسام خبراء الأمم المتحدة حتى يطالبوا بتأمين دائرة بنصف ستة ميل بحري حول ناقلة صافر، كشرط إضافي تعجيزي لإعاقة تنفيذ ما تم التوقيع عليه".

وأضاف أن "استمرار الأمم المتحدة بوضع شروط خارج الاتفاق جريمة وتقاعس وعرقلة وعدم اكتراث بالتلوث البيئي في حال نتج تسرب بصافر".

وتابع: "نحملهم مسؤولية أي تسرب".

المصدر: RT

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