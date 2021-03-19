قطر تدين "بأشد العبارات" الهجمات بالطائرات المسيرة على الرياض

أعربت قطر عن إدانتها "بأشد العبارات" استهداف مصفاة لتكرير البترول بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها تعتبر "استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".

بيان : دولة قطر تدين بأشد العبارات الاعتداء على مصفاة الرياض بالسعوديةhttps://t.co/8IIlVmvYjp#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/FTOqPkWP9p — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) March 19, 2021

وجددت الخارجية التأكيد على "موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف شركة "أرامكو" في الرياض، اليوم الجمعة، بست طائرات مسيرة.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية