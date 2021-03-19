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مصر.. مواطنة توقف السيسي لتشتكي والرئيس المصري يقدم وعدا

أخبار العالم العربي

مصر.. مواطنة توقف السيسي لتشتكي والرئيس المصري يقدم وعدا
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواطنة تصادف وجودها خلال مروره لتفقد حديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها عليه.

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وقالت السيدة التي ظهرت في الدقيقة السابعة من الفيديو الذي نشرته الرئاسة المصرية: "إحنا مابنشوفش أحفادنا، إحنا تعبانين والله".

ورد عليها الرئيس المصري قائلا: "حريصون على أن قانون الأحوال الشخصية يطلع متوازن، ويوفر توازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل".

المصدر: RT

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