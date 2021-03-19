مصر.. مواطنة توقف السيسي لتشتكي والرئيس المصري يقدم وعدا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواطنة تصادف وجودها خلال مروره لتفقد حديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها عليه.

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وقالت السيدة التي ظهرت في الدقيقة السابعة من الفيديو الذي نشرته الرئاسة المصرية: "إحنا مابنشوفش أحفادنا، إحنا تعبانين والله".

ورد عليها الرئيس المصري قائلا: "حريصون على أن قانون الأحوال الشخصية يطلع متوازن، ويوفر توازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل".

المصدر: RT