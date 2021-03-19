الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يحيى سريع، عن استهداف قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين.

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وكتب سريع في تغريدة: "ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير مساء اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بست طائرات مسيرة.

كما دان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة الرياض "لاعتداء إرهابي" بطائرات مسيرة، وشجب هذه "الأعمال التخريبية" التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

المصدر: RT