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الأوقاف المصرية تمنع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان

أخبار العالم العربي

الأوقاف المصرية تمنع موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان
Reuters
أرشيف
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قال نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد في مصر، إنه تم منع موائد الرحمن خلال شهر رمضان، أو الاعتكاف داخل المساجد، بسبب فيروس كورونا.

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وشدد العيسوى خلال تصريحات صحفية على أن الوزارة ستصدر قرارا بإغلاق أي مسجد لم يلتزم بالإجراءات الاحترزاية خلال شهر رمضان.

وأوضح أن وزارة الأوقاف قررت عودة صلاة التراويح في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، التزاما بالإجراءات الاحترازية، بالتوافق مع وزارة الصحة.

ووجه وكيل وزارة الأوقف المصلين بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، كما ستعمل الوزارة على تعقيم المساجد بشكل دائم.

وأضاف عيسوى، أن المسافة المسموح بها في صلاة الجمعة، هي نفس المسافة المسموح بها في صلاة التراويح، مؤكدا على أن الجميع يراهن على وعي المواطن المصري في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار أن من يصاب بفيروس كورونا لا يجوز له أن يذهب للمسجد، وإذا ذهب فيكون آثما، ويتعين على المصاب ألا يؤدي صلاة التراويح بالمسجد.

المصدر: RT

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