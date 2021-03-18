وزير الدفاع التركي يوجه رسالة جديدة إلى مصر

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تسعى إلى علاقات جيدة مع كل دول جوارها بما في ذلك مصر، مشددا على أن تركيا لا تطمع في حقوق وأراضي أطراف أخرى.

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وقال أكار، خلال كلمة ألقاها الخميس أثناء مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى الـ106 للانتصار في معركة جناق قلعة عام 1915، إن بلاده تسعى إلى "تقاسم عادل لثروات منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بين دولها في إطار القانون الدولي، وبناء مستقبل مزدهر وسلمي سويا".

وأشار أكار إلى أن تركيا ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان، مشددا على أن بلاده تتوقع نهجا مماثلا من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار.

وأضاف وزير الدفاع التركي: "نعلن بكل وضوح أننا لا نطمع في حقوق وأراضي أحد، إلا أننا مصممون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا في وطننا الأزرق (الصلاحية البحرية التركية) بما في ذلك قبرص. سنصبح شهداء ومحاربين قدامى لكننا لن نتخلى أبدا عن حقوقنا".

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وأصدرت تركيا ومصر خلال الأسابيع الأخيرة تصريحات عدة تشير إلى خفض محتمل للتوتر في العلاقات بين الطرفين التي تشهد أزمة منذ العام 2013.

وفي هذا السياق قال أكار، يوم 6 مارس، إن مصر أبدت احتراما للجرف القاري لبلاده خلال أنشطة التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط، معتبرا ذلك "تطورا هاما للغاية" في العلاقات بين البلدين.

المصدر: "الأناضول" + وكالات