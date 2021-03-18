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اليمن يسجل 10 وفيات و89 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

اليمن يسجل 10 وفيات و89 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة اليمنية، يوم الخميس، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ 5 أشهر، بلغت 89 إصابة و10 وفيات.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلد الذي يشهد حربا منذ أكثر من ست سنوات إلى 3126 حالة، بينها 723 وفاة.

وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة الشرعية، إلى "تعافي 12 حالة في مدينتي حضرموت وعدن، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1520 حالة".

المصدر: وزارة الصحة اليمنية

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