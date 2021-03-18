اليمن يسجل 10 وفيات و89 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة اليمنية، يوم الخميس، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ 5 أشهر، بلغت 89 إصابة و10 وفيات.
وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلد الذي يشهد حربا منذ أكثر من ست سنوات إلى 3126 حالة، بينها 723 وفاة.
آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كوروناpic.twitter.com/mYrs7ZjHBa— اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) March 18, 2021
وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة الشرعية، إلى "تعافي 12 حالة في مدينتي حضرموت وعدن، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1520 حالة".
المصدر: وزارة الصحة اليمنية