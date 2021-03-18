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مصر.. الجنرال الصامت يتحدث بعد 32 عاما ويوجه رسالة للحكومة حول سد النهضة

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مصر.. الجنرال الصامت يتحدث بعد 32 عاما ويوجه رسالة للحكومة حول سد النهضة
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وجه رئيس لجنة المفاوضات المصرية الإسرائيلية في طابا اللواء محسن حمدي، والذي لقب بـ "الجنرال الصامت"، رسالة للحكومة المصرية حول سد النهضة بعد 32 عاما من تحرير طابا.

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وقال الجنرال الصامت في تصريحات لموقع "الأهرام" الحكومي، إنه: "لا يجب أن ننجرف لجدال جانبي يحيدنا عن المفاوضات الرئيسية".

وتابع: "القانون الدولي والمراجع التاريخية الثابت تسجيلها في الأمم المتحدة تثبت الحقوق مؤيدة بخرائط ووثائق وصور، والتمسك بالمبادئ أمام أي دولة تحاول التلاعب".

وأكد: "تأخرنا جدا في إثبات الحق المصري ووجهة النظر الفنية، ولابد من استمرار الضغط بحقوقنا ومراعاة التوقيت".

وتابع: "عموما مصر أعلنت دعمها لحق إثيوبيا في التنمية مع الحفاظ علي الحقوق المائية لدول المصب مصر والسودان لأنها مسألة حياة".

المصدر: الأهرام

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