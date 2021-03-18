نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

أفاد مراسلنا بنجاة الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية عن تيار المجلس الانتقالي بحكومة المناصفة، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في عدن.

وأضاف المراسل بأن عبوة ناسفة استهدفت الموكب بمنطقة العريش بشرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير لم يصب بأي أذى في التفجير، كما لم تقع أي إصابات في الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة.

الحمد لله على سلامه الوزير #عبدالناصر_الوالي



ولا نامت أعين الجبناء#عدنpic.twitter.com/4b55AZHREz — شلال جعمان (@Shalal_Gaman) March 18, 2021

الحمد لله على سلامه الوزير #عبدالناصر_الوالي



ولا نامت أعين الجبناء#عدنpic.twitter.com/4b55AZHREz — شلال جعمان (@Shalal_Gaman) March 18, 2021

المصدر: RT، وكالات