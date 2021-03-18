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نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

أخبار العالم العربي

نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن
صورة تعبيرية أرشيفية
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أفاد مراسلنا بنجاة الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية عن تيار المجلس الانتقالي بحكومة المناصفة، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في عدن.

وأضاف المراسل بأن عبوة ناسفة استهدفت الموكب بمنطقة العريش بشرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير لم يصب بأي أذى في التفجير، كما لم تقع أي إصابات في الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة.

المصدر: RT، وكالات

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