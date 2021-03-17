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الأردن: توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين

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الأردن: توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين
Reuters
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قال نائب عام عمان، حسن العبداللات، إنه تقرر توقيف مدير صحة البلقاء ومساعد مدير مستشفى الحسين بالسلط للشؤون التمريضية ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى.

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وأضاف نائب عام عمان حسن العبداللات، أن "مدعي عام السلط، قرر توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة أسبوع، وأسند إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 7 مرات بالاشتراك".

وأوضح أن "التحقيقات ما زالت تسير بوتيرة عالية ودقيقة حتى الانتهاء من تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة التي راح ضحيتها 9 أردنيين، منهم 7 بسبب نفاد الأكسجين".

وتوقع الانتهاء من التحقيقات كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: "عمون"

 

 

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