وكالة: الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد أردوغان والسراج

قبلت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليبية السابق فايز السراج.

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وأفادت وكالة "نوفا" بأن "المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف" بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات تقدما بدعوى "العدوان التركي على ليبيا"، على أردوغان بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، والسراج بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة المليشيات، بجرم "التعاون في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية".

ووفق المستندات التي تم تقديمها مع الدعوى، فإن الجرائم تشمل "جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي، وجريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية، جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وجريمة الحرب المتمثلة بالهجوم على أماكن عزلاء، وجريمة الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء، جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.

المصدر: نوفا