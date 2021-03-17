العراق: مدونة قانونية لاسترداد الأموال "المنهوبة"

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، عن وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال "المنهوبة" في الخارج.

وقال في تصريحات صحفية، إن "رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج".

وفي أكتوبر 2020 قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده تمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.

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ويتحدث سياسيون عراقيون عن ضياع نحو 800 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب عمليات الفساد التي يعاني منها العراق.

المصدر: وكالات + RT