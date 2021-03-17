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مندوب لبنان في الأمم المتحدة يرد على المندوبة الإسرائيلية بعد توجيهها تهما لـ"حزب الله"

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مندوب لبنان في الأمم المتحدة يرد على المندوبة الإسرائيلية بعد توجيهها تهما لـ
Reuters HASSAN ABDALLAH
مواطنون يرفعون أعلام حزب الله في لبنان
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رد المندوب اللبناني في الأمم المتحدة، سليم بدورة، على نظيرته الإسرائيلية، بشأن اتهام ​"حزب الله"​ بـ"الإرهاب​".

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وأعرب  سليم بدورة عن استنكاره ما ورد على لسان المندوبة الإسرائيلية من اتهام لـ"حزب الله" بـ"الإرهاب"، وبـ"تهديد اللبنانيين من خلال ​منظومة​ ​صواريخ​ ​المقاومة".

ووصف المندوب اللبناني كلام نظيرته الإسرائيلية بـ"الافتراء والتدخل السافر من قبل إسرائيل التي تحتل أجزاء من لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن سليم بدورة كان قد رد في يناير الماضي، على المندوبة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "حزب الله مكون لبناني يمثل شريحة كبيرة من الشعب، وأنه جزء من المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويشارك في ​الحياة​ السياسية".

المصدر: "النشرة"

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