البرلمان العراقي يلزم الحكومة بإكمال إجراءات إعلان المحافظة الـ19

صوت مجلس النواب العراقي، الليلة الماضية، على إلزام الحكومة الاتحادية بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة جديدة، لتكون المحافظة رقم 19 في العراق.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحفي مقتضب، أن "مجلس النواب صوت بالإجماع على إلزام الحكومة بإكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان حلبجة محافظة".

وتزامن إلزام البرلمان للحكومة مع الذكرى الثالثة والثلاثين لقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل نظام صدام حسين، حيث قتل نحو 5 آلاف شخص وأصيب نحو 10 آلاف بحالات اختناق.

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ويتكون العراق من 18 محافظة، 3 منها منتظمة بإقليم وهي: أربيل ودهوك والسليمانية، و15 محافظة غير منتظمة بإقليم وترتبط بشكل مباشر بالحكومة الاتحادية، وعند إعلان حلبجة محافظة بشكل رسمي، سيزداد عدد المحافظات العراقية من 18 إلى 19 محافظة، وستنضم بشكل رسمي إلى محافظات إقليم كردستان العراق.

المصدر: RT