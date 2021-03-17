شويغو: العمل في بناء العلاقات مع تركيا صعب ومعقد ولكنه مثمر

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن بناء العلاقات بين روسيا وتركيا، هو عمل صعب للغاية، ولكنه في نفس الوقت عمل مثمر وفعال.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع وكالة engrinews الكازاخستانية نشرت اليوم، أن "الصعوبة تكمن في أن تركيا عضو في الناتو. بالطبع، يعيق ذلك العمل، ولكن هذا بحد ذاته، يعد تجربة فريدة من نوعها، عندما تكون دولة ما عضوا في الناتو تتعاون مع دولة أخرى ليست عضوا في الحلف".

ووفقا للوزير، تمكنت روسيا وتركيا من إيجاد حلول وسط حتى عندما بدا ذلك مستحيلا.

وقال: "على سبيل المثال، منطقة خفض التصعيد في إدلب. بشكل عام، إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا في وقت واحد، في رأينا كانت صفحة جديدة وآلية جديدة لحل مثل هذه النزاعات سمحت للأطراف بالتحدث مع بعضها البعض. البعض مستعد للعيش بهذا الشكل، بينما البعض الآخر غير مستعد للعيش بهذه الطريقة، لذلك تظهر هذه المناطق".

ووفقا للوزير، ينفذ الجيش الروسي، مع الجيش التركي، تسيير دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، ويجري التعاون في مجال مكافحة الإرهابيين. ويجري العمل بين الطرفين بشكل دوري في المجال الجوي المشترك.

واضاف: "نقوم معا بتنظيم ومراقبة، العديد من نقاط العبور، ونعمل معا في مجال حل مشاكل اللاجئين".

وتتعاون الدولتان كذلك، في مجال تسوية الوضع في منطقة قره باغ.

المصدر: تاس