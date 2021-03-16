المدلل: كوشنر صهر ترامب مراهق سياسي

اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا يزال يلعب دور المراهق السياسي ويصر على تزييف الحقائق.

وقال: "بالرغم من أنه أثبت فشله السياسي، وسقوط المنظومة الترامبية التي كان عرابها الرئيس السابق، فهو الصهيوني الذي وظف نفسه على رأس الإدارة الأمريكية السابقة للقيام بدور الداعم الرئيس من خلال صفقة القرن لتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين، ولتكون كيانا طبيعيا في قلب العالم العربي من خلال التطبيع المذل مع بعض الأنظمة المهزومة واعتبار القدس عاصمة اسرائيل الموحدة".

وأضاف: "هو نفسه الذي جاء وزوجته إيفانكا ليفتتح السفارة الأمريكية في القدس فكان رد شعبنا حينها عليه بالدم في غزة والضفة والقدس والـ48، وبسبب حقده وإجرامه لم يفهم رسالة الشعب الفلسطيني يومها".

وتابع: "شعبنا بتضحياته منذ 100 عام يؤكد أن فلسطين ليست عقارا، وأنها أرض آباءه وأجداده التي يرفض التفريط في شبر منها بكل أموال الدنيا، وأنه في كل مراحله النضالية يؤكد أنه لن يتنازل عن حقه أبدا في فلسطين كل فلسطين ولن يتنازل عن حقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني وردع جرائمه".

وتابع: "رسالة المقاومة دائما حاضرة لن يغمد سلاحها طالما أن العدو الصهيوني يحتل شبرا من أرضنا، ونأمل أن تكون رسالة حوارات القاهرة على هذا الصلف الأمريكي والمشارك للاحتلال في جرائمه ضد ابناء شعبنا بإعادة بناء واصلاح منظمة التحرير لتكون مظلة للكل".

ودعا المدلل إلى "وقف العمل بكل الاتفاقيات التي شرعنت الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين والتحلل من كل الالتزامات مع دولة الاحتلال والعمل على تفعيل ميثاق المنظمة الذى يؤكد على حق الفلسطينيين في اعتماد الكفاح المسلح خيارا وطنيا رئيسيا من أجل تحرير فلسطين".

سائد السويركي – غزة

المصدر: RT