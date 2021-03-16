العثماني يدافع عن تمديد إغلاق كورونا وأصحاب المقاهي يهددون

أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني أن قرار تمديد الإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين، جاء بسبب الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشار العثماني في منشور على "فيسبوك"، إلى أنه "بعد الإعلان أول أمس عن قرار التمديد للإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين تساءل البعض عن السبب وراء ذلك، وعليه لا بد من توضيح أن القرار يتخذ اعتمادا على مؤشرات ومعايير دقيقة بخصوص تطور الحالة الوبائية".

وأضاف: "مؤشرات اليقظة أوضحت أن مجموع الحالات الجديدة أسبوعيا قد ارتفع بشكل طفيف للأسبوع الثاني على التوالي، وعليه تم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين تفاديا لتدهور الحالة الوبائية في المملكة".

بعد الإعلان يوم أمس عن قرار التمديد للإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين تساءل البعض عن السبب وراء ذلك، وعليه لابد من... Опубликовано ‎سعد الدين العثماني Saad dine El otmani‎ Вторник, 16 марта 2021 г.

من جهتها، تعقد جمعية أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب غدا الأربعاء اجتماعا لاتخاذ القرار الحاسم إزاء المعطيات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة.

وهدد أرباب المقاهي والمطاعم بالإغلاق الشامل أو عدم الامتثال للإجراءات المحددة في الساعة الثامنة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، خاصة أن 30% منهم أغلقوا محالهم بسبب الإفلاس نتيجة إجراءات الوقاية الصحية من كورونا.

المصدر: وكالات + سعد الدين العثماني "فيسبوك"