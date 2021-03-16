دعاية إخوانية.. مصر تنفي إصابة 20 شرطيا ومحتجزا في قسم للشرطة بكورونا

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم نشره على إحدى الصفحات الموالية لجماعة "الإخوان" عن إصابة أكثر من 20 شخصا داخل قسم شرطة ثاني شبرا بفيروس كورونا.

وأكد المصدر، أن "ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة".

وأضاف "أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة نشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام".

يذكر أنه نشر على "فيسبوك" خبر بإصابة 20 شخصا ما بين أفراد شرطة ومحتجزين في قسم الشرطة التابع لمنطقة شبرا بالقاهرة.

المصدر: "اليوم السابع"