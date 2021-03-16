الأحزاب والفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف يضمن العملية الانتخابية

وقعت القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات العامة في العاصمة المصرية القاهرة، على ميثاق شرف يضمن نجاح وسير العملية الانتخابية دون أي عوائق.

وقالت الأحزاب والفصائل المشاركة في الانتخابات في البيان المشترك: "نحن قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، وحرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار".

وأضافت: "إدراكا منا بأهمية الالتزام بالقانون الإنتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الإنتخابية فإننا نتعهد بالإلتزام بأحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم 3 لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم 5 لسنة 2021 بشأن تعزيز الحريات العامة، والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات".

وأكدت تقيدها التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته.

وشددت على "التزامها بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة".

المصدر: "وفا"