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الحكومة العراقية تعيد فتح المطاعم والمقاهي وتخفف حظر التجول

أخبار العالم العربي

الحكومة العراقية تعيد فتح المطاعم والمقاهي وتخفف حظر التجول
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أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم اليوم الثلاثاء إصدار قرارات جديدة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، منها تخفيف إجراءات حظر التجول.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء قرر تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر الحالي".

وأضاف، أن "حظر التجوال الجزئي سيبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، أما الحظر الشامل فسيكون يومي الجمعة والسبت فقط مع فتح المحلات والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قرر أيضا فتح الأسواق والمطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية".

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المصدر: RT

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