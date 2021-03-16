"رويترز": الشرطة الأردنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات على الإغلاق

نقلت وكالة "روينرز" عن شهود وسكان أن الشرطة في الأردن استخدمت الغاز المسيل للدموع أمس الاثنين لقمع احتجاجات على حظر التجول المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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وقالت إن الشرطة اتخذت الإجراءات بعدما تظاهر المئات في عدة مدن منها العاصمة عمان لليوم الثاني تحديا لحظر التجول الليلي الذي تم تمديده الأسبوع الماضي.

وطالب كثير من المتظاهرين الحكومة بالاستقالة وإنهاء قوانين الطوارئ المعمول بها منذ بداية الجائحة. وتقول جماعات مدنية إن تلك القوانين تنتهك الحقوق المدنية والسياسية.

وقال شهود إن السلطات نشرت عدة آلاف من شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين كما جرى اعتقال عشرات النشطاء في عدة مدن وبلدات.

وذكر أحد السكان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في عدة مدن بما في ذلك في حي جبل نزال المزدحم بالعاصمة.

وقال مستخدمون ومصادر داخل قطاع الاتصالات لرويترز إن السلطات حظرت بعض تطبيقات فيسبوك التي تسمح بالبث المباشر للمظاهرات. واستمر الانقطاع عدة ساعات.

ومددت السلطات حظر التجول عدة مرات منذ فرضه قبل عام كان آخرها يوم السبت وسط زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وقال مسؤولون الاثنين إن الأردن سجل 9417 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة في يوم واحد منذ بداية الوباء. وسجلت الدولة 5428 حالة وفاة حتى الآن بسبب الفيروس.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية إنه يتفهم إحباط الناس من تدهور الظروف المعيشية، لكنه حذر أبناء وطنه ممن يسعون إلى زرع "الفتنة".

المصدر: "رويترز"