 
مباشر

الدوما الروسي: نبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لعودة سوريا للجامعة العربية

أخبار العالم العربي

الدوما الروسي: نبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لعودة سوريا للجامعة العربية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz52

قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي إن روسيا تبذل جهودا كبيرة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأضاف في حديث خاص بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية: "ما زلنا نساعد في التسوية السورية على جميع المستويات، بما في ذلك بذل جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وأنا مقتنع بأن سوريا يجب أن تصبح مرة أخرى عضوا كامل العضوية في المجتمع الدولي وأن تعود إلى الأسرة العربية". 

وأعرب سلوتسكي عن أمله في أن تصبح اتصالات نواب مجلس الدوما مع برلمانات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية آلية قوية، أو حتى نوعا من "ربيع العودة" لاستعادة مكانة سوريا في جامعة الدول العربية".

يذكر أنه تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا