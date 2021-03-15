 
مباشر

لبنان.. تزاحم وإشكالات بين المواطنين لشراء المواد المدعومة (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. تزاحم وإشكالات بين المواطنين لشراء المواد المدعومة (فيديو)
RT
بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz0m

شهد أحد المراكز التجارية في ضاحية بيروت الجنوبية تزاحما وإشكالات بين المواطنين لشراء المواد المدعومة، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 13 ألف ليرة لبنانية.

إقرأ المزيد
تظاهر الآلاف وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة
تظاهر الآلاف وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة

وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، في حين تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا ينعكس بدوره سلبا على القدرة الشرائية للمواطنيين.

وتظاهر الآلاف وسط بيروت خلال الأيام الماضية للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة وإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة، في ظل تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا