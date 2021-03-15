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مصر تحذر مواطنيها من احتمال فقدان "العمل" بشكل نهائي في السعودية

مال وأعمال

مصر تحذر مواطنيها من احتمال فقدان
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أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حذرت من تعرض العامل الوافد للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائي.

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وأوضحت الوزارة أن حالة المنع تأتي حال خروج العامل وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة "خروج وعودة"، لافتة إلى أن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" 30 يوما تحتسب من تاريخ إصدارها.

وأشارت إلي أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لاشعاره بالأمر، مؤكدة أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة "أبشر" خلال 10 أيام.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، قد كشف عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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