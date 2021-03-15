لمحة إحصائية حول المساعدات الإنسانية الروسية لسوريا

مع حلول الذكرى السنوية الـ10 لاندلاع الأزمة السورية، نذكر بآخر إحصائيات كشفت عنها وزارة الدفاع الروسية وتخص المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا للشعب السوري في السنوات الأخيرة.

ومنذ دحر الإرهاب وانطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا، نفذ المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة 2760 مهمة إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للشحنات الإنسانية أكثر من 4,7 ألف طن، ما يشمل المواد الغذائية والمياه المعبأة والمستلزمات الأساسية.

وقدم الأطباء الأخصائيون التابعون لوزارة الدفاع الروسية المساعدة الطبية لـ132874 مواطنا سوريا.

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وتمت إزالة الألغام من مجموع 3579,6 هكتار من الأراضي و3112 مبنى ومنشأة و273,4 كم من الطرق.

ويعقد ضباط مركز المصالحة بشكل منتظم اجتماعات عمل حول قضايا المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية وتهيئة الظروف لإيواء اللاجئين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هناك 6740681 لاجئا سوريا في 43 دولة، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي مليون و297168 منهم أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم من خمس عشر دولة، من أهمها لبنان (645128 شخصا)، والأردن (458021) وتركيا (70041) وألمانيا (60115) واليونان (30372) وهولندا (29244 .

وحتى الآن تم نشر مراكز استقبال وإيواء لاجئين تتسع لمليون و502650 سريرا، في 413 مدينة وبلدة سوريا من الأقل تضررا جراء الأعمال القتالية.

يجري حاليا في 345 بلدة في محافظات حلب ودمشق ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والرقة، العمل على إعادة إعمار وترميم 2654 مبنى سكنيا و219 مدرسة و178 دار حضانة و240 مؤسسة طبية و212 مخبزا و189 محطة كهرباء و261 محطة ضخ مياه و89 مسجدا وكنيسة.

وتواصل وحدات من الشرطة العسكرية الروسية مرافقة المركبات المدنية على جزء الطريق السريع M4 بين مدينتي عين عيسى في محافظة الرقة وتل تمر في مقاطعة الحسكة، حيث قامت منذ 25 مايو 2020 بمرافقة ما مجموعه 46140 مركبة و84798 شخصا.

المصدر: RT