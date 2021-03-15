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على رأسهم فيصل المقداد.. بريطانيا تفرض عقوبات على 6 شخصيات سورية بينهم مقربون من الأسد

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على رأسهم فيصل المقداد.. بريطانيا تفرض عقوبات على 6 شخصيات سورية بينهم مقربون من الأسد
Reuters
فيصل المقداد وزير الخارجية السوري
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أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على سوريا، تشمل مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.

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وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إنه تم فرض عقوبات على ستة من حلفاء الأسد بينهم وزير خارجيته فيصل المقداد ومستشارون مقربون.

وتشمل قائمة العقوبات أيضا مستشارة الأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء والرائد في الجيش زيد صلاح.

تأتي هذه العقوبات تزامنا مع الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب السورية.

المصدر: رويترز 

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