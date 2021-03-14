أمير الكويت يغادر أمريكا متوجها إلى أوروبا بعد أن أجرى فحوصا طبية

غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الأحد، الولايات المتحدة متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد أن "أجرى بعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك وتكللت بالنجاح".

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يأتي ذلك، بعدما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" في الرابع من مارس الجاري بأن أمير الدولة، غادر البلاد إلى الولايات المتحدة "لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتولى الشيخ نواف (83 عاما) السلطة في الكويت في سبتمبر الماضي بعد وفاة شقيقه الأمير الشيخ صباح الأحمد.

المصدر: كونا