زاخاروفا: جولة لافروف الخليجية كانت أكثر من مثمرة

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جولة وزير الخارجية سيرغي لافروف في عدد من دول الخليج مؤخرا، كانت "أكثر من مثمرة".

وقالت في تعليق نشر على قناة يوتيوب "سولوفييف لايف": "إذا تحدثنا كما علمنا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكنا مهذبين لا نبالغ في مديح أنفسنا، سوف نعتبر أن الجولة كانت أكثر مثمرة".

وأضافت: "المحادثات لم تكن بروتوكولية، بل معمقة وطالت مجمل العلاقات الثنائية وتوجهاتنا وإجراءاتنا العملية على صعيد القضايا الدولية والشؤون الإقليمية".

وتابعت: لقد أجرى لافروف مباحثات متعددة الأوجه وشملت خططا كبيرة للمستقبل، وسبل تنفيذها".

وأشارت إلى أن جميع الأطراف ناقشت قضايا في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الوضع في سوريا والتفاعل الاقتصادي والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وقام لافروف بجولة في دول الخليج في الفترة من 9 إلى 11 مارس، شملت السعودية والإمارات وقطر.

وعقد في الدوحة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتركي مولود تشاووش أوغلو.

المصدر: RT + "تاس"