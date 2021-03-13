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رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط الأردني

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رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط الأردني
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين
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علقت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على حادث وفاة عدد من المرضى بمستشفى حكومي بمدينة السلط الأردنية، إثر انقطاع الأوكسجين عنهم.

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "أعزي المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا بفاجعة مستشفى السلط".

وأضافت: "أعزي أهالي السلط لما حدث من فاجعة في مستشفى السلط، سائلة المولى عز وجل أن يرحم الضحايا برحمته الواسعة وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان".

وتسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط بالأردن بوفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون للعلاج من كورونا هناك.

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه.

المصدر: "سبوتنيك"

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