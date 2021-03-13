شابة مصرية تكشف تفاصيل دعوتها السيسي لحضور حفل زفافها

روت الشابة المصرية هند الهادي تفاصيل دعوتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور حفل زفافها المنتظر منتصف مايو القادم.

وقالت هند الهادي وهي فتاة من ذوي الهمم: "فكرة دعوة الرئيس تشبه فيلم جواز بقرار جمهوري، وأشعر أننا مسؤولون منه، وليس هذه المرة الأولى التي نطلب فيها شيئا ويستجيب له".

وأضافت أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تفاعلت مع صور نشرتها على حساباتها وقالت لها "إنها هتقدم لي طرف صناعي هدية الفرح، ووعدتني بحضور الزفاف".

وأشارت إلى أنها تلعب طائرة جلوس في منتخب مصر، كما أنها تعمل طوال أيام الأسبوع، موجهة الشكر لعائلتها وخطيبها، لافتة إلى أنها فقدت إحدى ساقيها بسبب حادثة تعرضت لها في صغرها.

وتابعت: "مبحبش أخد الطاقة السلبية من الناس، وبحولها لطاقة إيجابية، وعايزة أبقى قدوة لشخص تاني، والأهل عليهم عائد كبير في دفع مهارات ذوي الهمم، والريس معانا وسامعنا دايما".

وقال محمد، خطيب هند الهادي، إنه تعرف عليها في الجامعة وأعجبته، وأضاف: "ثم تقابلنا وتعرفنا على بعض"، لافتا إلى أنها كانت ترفض الارتباط في البداية بسبب صغر سنهما، ودراستهما... "أنا بحب الحب فيها، وهي عكازي وسندي".

المصدر: الأهرام