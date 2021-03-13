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الوقف السني: شيخ الأزهر وعد بزيارة العراق قريبا

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الوقف السني: شيخ الأزهر وعد بزيارة العراق قريبا
Reuters
شيخ الأزهر أحمد الطيب
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أكد ديوان الوقف السني في العراق اليوم السبت أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعد بزيارة العراق قريبا تلبية لدعوة رسمية وجهت له من الحكومة العراقية.

وقال رئيس الديوان سعد كمبش في تصريح صحفي، إنه "التقى خلال زيارته جمهورية مصر شيخ الأزهر أحمد الطيب، وقام بتسليمه دعوتين من رئيسي الحكومة والبرلمان العراقيين لزيارة بغداد".

وأضاف أن "شيخ الأزهر وعد بزيارة العراق في أقرب وقت".

وأشار كمبش إلى أن "الحكومة العراقية ستوجه دعوة إلى وزير الأوقاف المصري ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية محمد مختار مبروك ومفتي مصر شوقي إبراهيم لزيارة العراق".

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وقبل أيام وجه رئيسا الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي دعوة لشيخ الأزهر لزيارة العراق، على خلفية زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة.

 

المصدر: "واع" + RT

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