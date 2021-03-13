مقتل شخصين وجرح 3 بانفجار لغمين في ريف حماة وسط سوريا

قتل شخصان أحدهما ضابط برتبة ملازم في الجيش السوري وجرح ثلاثة آخرون بانفجار لغمين في ريف حماة وسط سوريا، في حادثين منفصلين.

وذكرت صفحات إخبارية يديرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في البلاد أن لغما من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في أرض زراعية في قرية المغير بريف مدينة محردة، ما أدى إلى مقتل مواطن من بلدة كرناز، وملازم في الجيش من قرية التين.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صفحات إخبارية محلية أن لغما انفجر بشبان كانوا يرعون الأغنام في أراضي قرية كفرهود.

وأوضحت أن ثلاثة من الشبان أصيبوا، تم نقلهم إلى المشفى حيث بترت يد أحدهم، بينما كانت إصابة الآخرين طفيفة.

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ويشهد ريف حماة حوادث متكررة لانفجار ألغام من مخلفات الحرب، كان أشدها الذي شهدته قرية رسم الأحمر بريف سلمية الشمالي الشرقي في السابع من الشهر الجاري حيث أدى انفجار لغم مضاد للدروع إلى مقتل 18 شخصا كانوا في سيارة تقل نحو 22 عاملا في طريقهم لجمع الكمأ.

المصدر: وسائل إعلام سورية