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اليمن يسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا

أخبار العالم العربي

اليمن يسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا
Reuters
اليمن تسجل أعلى نسبة وفيات وإصابات يومية لكورونا منذ تفشي الموجة الثانية
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سجل اليمن يوم الجمعة أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بفيروس كورونا منذ اندلاع الموجة الثانية من الجائحة.

وحسب إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، فقد بلغ إجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية 12 حالة، منها 7 في حضرموت، و2 في عدن وشبوة، وواحدة في المهرة.

وفي ما يخص حالات الإصابة المؤكدة لهذا اليوم فقد تم تسجيل 62 حالة فيما تم الابلاغ عن 103 حالة مشتبهة.

المصدر: RT

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