لافروف: عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستسهم في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قناعته بأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ستنعكس إيجابيا على الظروف في الشرق الأوسط.

وقال لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في الدوحة مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والتركي مولود تشاووش أوغلو: "ليس بوسعي إلا أن أرحب ببلورة موقف جماعي لدى الدول العربية بشأن ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وأعتقد أن هذا سيكون قرارا موحدا سيلعب دورا إيجابيا في استقرار الأوضاع في هذه المنطقة الكبيرة برمتها، مثلما لعبت استعادة وحدة مجلس تعاون دول الخليج العربية مؤخرا دورا إيجابيا جدا أيضا في هذه العملية".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو تؤيد دائما توحيد الجهود وليس التشتت.

وأعلن وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر في مؤتمر اليوم عن إطلاق آلية تشاورية جديدة بهدف الإسهام في تسوية النزاع السوري.

المصدر: RT